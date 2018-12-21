Зак Юйэнь дисквалифицирован на один матч за подсечку Андрея Прибыльского

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Зак Юйэнь дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Канадско-китайский хоккеист получил от судей штраф «5+20» за подсечку на молодом защитнике московского «Динамо» (2:3) Андрее Прибыльском.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Москва). Время – 29:50. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Куньлуня» Зака Юйэня по п. 1.11 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.