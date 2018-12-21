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«Торпедо» — «Автомобилист»: опубликованы составы команд

«Торпедо» — «Автомобилист»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» и «Автомобилист» в своих «твиттерах» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Матч состоится сегодня, 21 декабря, начало встречи — в 19:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей Континентальной хоккейной лиги

«Торпедо»:

Костин (Тихомиров)
Баранцев — Боди, Паршин — Миле — Шенфельд;
Хольм — Орлов, Жафяров — Галузин — Кейлоф;
Коробов — Родионычев, Саболич — Сёмин — Варнаков;
Огиенко, Смолин — Ильин — Веряев, Марковин.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);
Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;
Василевский – Мишарин, Гареев – Паре – Секстон;
Кольцов – Лямин, Чесалин – Кучерявенко – Грачёв;
Переляев — Бодров, Сетдиков – Торченюк – Рассейкин.

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