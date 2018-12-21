Хичкок: я буду выпускать Макдэвида и Драйзайтля вместе, это боль для соперников

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок рассказал о планах продолжать выпускать главных звёзд команды Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в одной тройке.

«Макдэвид и Драйзайтль вместе — это серьёзная головная боль для соперников каждый раз, когда они появляются на льду. Я планирую по-прежнему выпускать их вместе. Думаю, у меня есть такая возможность, потому что Райан Ньюджент-Хопкинс способен взвалить на себя лидерскую ношу в своём собственном звене. Он очень эффективный игрок», — цитирует Хичкока официальный сайт НХЛ.

Когда Макдэвид и Драйзайтль вместе находятся на льду, «Нефтяники» обыгрывают оппонентов при игре в равных составах со счётом 22:12 (за 321 минуту игрового времени). Без них — счёт 24:32 за 863 минуты.