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Вей: впервые сыграю на футбольном стадионе, жду незабываемую атмосферу

Вей: впервые сыграю на футбольном стадионе, жду незабываемую атмосферу
Хоккей / КХЛ

Форвард ЦСКА Линден Вей поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Игра пройдёт на стадионе «Зенита» «Газпром Арена» завтра, 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск.

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«Завтра нас ждёт увлекательный матч, последняя встреча двух классных команд в этом регулярном чемпионате. Впервые сыграю на футбольном стадионе, будет отличный опыт, жду незабываемую атмосферу. Матчи против СКА всегда проходят в борьбе. Будет очередная «армейская» битва, а по-другому быть просто и не может», — цитирует Вея официальный сайт КХЛ.

Команды в четвёртый раз в этом сезоне проведут очный матч. Предыдущие три встречи остались за подопечными Игоря Никитина.

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