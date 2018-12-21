Вей: впервые сыграю на футбольном стадионе, жду незабываемую атмосферу

Форвард ЦСКА Линден Вей поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Игра пройдёт на стадионе «Зенита» «Газпром Арена» завтра, 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги

«Завтра нас ждёт увлекательный матч, последняя встреча двух классных команд в этом регулярном чемпионате. Впервые сыграю на футбольном стадионе, будет отличный опыт, жду незабываемую атмосферу. Матчи против СКА всегда проходят в борьбе. Будет очередная «армейская» битва, а по-другому быть просто и не может», — цитирует Вея официальный сайт КХЛ.

Команды в четвёртый раз в этом сезоне проведут очный матч. Предыдущие три встречи остались за подопечными Игоря Никитина.