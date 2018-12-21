Доми — об исторической победе Прайса: Кэри — лучший вратарь мира

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Доми прокомментировал достижение голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса. Канадский вратарь одержал 300-ю победу в составе «Канадиенс» и стал вторым вратарём в истории «Монреаля», достигшим этой отметки.

«Не многие люди могут похвастаться таким достижением. Он лучший вратарь мира, и нам сильно повезло, что он играет в нашей команде. Я очень-очень рад за него!» — цитирует Доми официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Прайс одержал 14 побед в 29 играх при коэффициенте надёжности 2,84 и проценте отражённых бросков 90,5. За карьеру в клубе (Прайс играет в «Канадиенс» с 2007 года) голкипер выиграл 300 матчей из 587 при коэффициенте надёжности 2,48 и проценте отражённых бросков 91,8.