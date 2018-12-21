«Автомобилист» на выезде победил «Торпедо», Чесалин оформил дубль за 97 секунд

«Автомобилист» на выезде уверенно победил «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова одержали победу со счётом 5:1.

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Гости вели со счётом 3:0 после двух периодов — отличились легионеры команды Дэн Секстон, Стефан Да Коста и Франсис Паре. В заключительной трети защитник хозяев Михаил Орлов отквитал одну шайбу, однако последнее слово в матче осталось за «Автомобилистом». Нападающий Евгений Чесалин оформил дубль, уложившись в 97 секунд.

Видео лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» одержал шестую победу в последних семи матчах, команда Дэвида Немировски потерпела третье поражение подряд.