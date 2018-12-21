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«Автомобилист» на выезде победил «Торпедо», Чесалин оформил дубль за 97 секунд

«Автомобилист» на выезде победил «Торпедо», Чесалин оформил дубль за 97 секунд
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» на выезде уверенно победил «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова одержали победу со счётом 5:1.

Турнирная таблица и результаты всех матчей Континентальной хоккейной лиги

Гости вели со счётом 3:0 после двух периодов — отличились легионеры команды Дэн Секстон, Стефан Да Коста и Франсис Паре. В заключительной трети защитник хозяев Михаил Орлов отквитал одну шайбу, однако последнее слово в матче осталось за «Автомобилистом». Нападающий Евгений Чесалин оформил дубль, уложившись в 97 секунд.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1:5
0:1, 0:2, 1:2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Секстон (Кучерявенко) – 09:19 (5x5), 0:2 – Да Коста (Вишневский, Доус) – 31:58 (5x4), 0:3 – Паре (Чесалин, Грачёв) – 39:13 (5x5), 1:3 – Орлов (Кэлоф) – 46:24 (5x5), 1:4 – Чесалин (Секстон, Кучерявенко) – 55:38 (5x5), 1:5 – Чесалин (Кучерявенко, Гуркин) – 57:15 (5x5)

Видео лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» одержал шестую победу в последних семи матчах, команда Дэвида Немировски потерпела третье поражение подряд.

«Торпедо» — «Автомобилист»: опубликованы составы команд
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