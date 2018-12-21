Билялетдинов: в плане эмоций «Ак Барс» играл через не могу, заставлял себя

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я считаю, что сегодня не хватало куража и эмоций. Видимо, мы много оставили в игре с «Магниткой», переживали за прошлый матч, это чувствовалось. Ребята играли через не могу не в плане физики, а в плане эмоций, они заставляли себя.

Второй период был неплохой. Третий, в принципе, тоже неплохой, но, к сожалению, допускали ошибки. Видимо, психологическая усталость какая-то, может быть, была. В целом результата достигли, это тоже очень важно. Остальное будем поправлять.

В третьем периоде сказалась физическая усталость? Не думаю, что физическая. К сожалению, есть такой момент, он существует. Надо поправлять его просто. Надо играть до конца. Какой бы счёт ни был, надо уметь доводить игру до победы, продолжать играть», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.