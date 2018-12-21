Тертышный: во втором периоде «Ак Барс» воспользовался ближней лавкой

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный поделился впечатлениями после поражения от «Ак Барса» (3:5) в матче регулярного чемпионате КХЛ.

«Первый период начали плохо, соперник был намного быстрее нас. Да, понятно, пропустили немножко такие голы, но это, наверное, всё равно следствие. Во втором периоде соперник воспользовался ближней лавкой, у нас было очень много потерь в средней зоне. Отсюда мы не могли очень долго развить атаку, поэтому здесь уже проигрывали с большим счётом.

Ребята — молодцы. Мы поговорили с ними в перерыве, сказали, что есть ещё 20 минут. Поэтому молодцы, что играли до конца, смогли вернуться в игру, но гола нам не хватило», — цитирует Тертышныго официальный сайт «Ак Барса.