Назаров: игра шла по плану «Нефтехимика», ничто не предвещало беды

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:4).

«Пол-игры играли по заданию. На мой взгляд, игра получалась. Как сказал коллега, роковыми для нас стали эти две минуты, после которых всё сломалось. Рад, что на эти пол-игры ребята меня услышали, достучался до них. Будем надеяться, что достучусь на следующей игре на все три периода, потому что игра в этот сегодняшний отрезок мне нравилась, всё шло по плану, и в принципе ничто не предвещало беды. Такое случается, нужно найти в себе силы. Сказал ребятам, что любой клуб проходит такие кризисы, кризисы случаются со всеми. Здесь нужны лидеры, которые могут выйти на первый план и исправить ситуацию. Ничего в этом страшного нет. Движение есть, желание есть, болельщики болеют, спасибо им. Нужны лидеры, которые выйдут на передний план и исправят ситуацию.

О ком я говорю? Они знают. Если они прочтут это моё обращение, они догадаются. Лидеры у нас известны, так что на них это лежит, так же, как и на мне. Я тоже лидер команды, так что это и на мне лежит, и на ребятах. Нужно всем сплотиться, тяжёлая ситуация бывает у любой команды, и все команды их проходят. Просто нужно быстрее пройти этот момент.

Не хочется никого обвинять, честно скажу. Не хочется, потому что мы все — одна команда, мы все выиграли вместе и все проиграли вместе. Они случаются, такие моменты, и, как правило, они всегда случаются в самый неподходящий момент. Он настал, и ситуация, ещё раз повторюсь, тяжёлая. С ребятами поговорил. Чем хороша команда и чем она проверяется — когда в тяжёлой ситуации надо сплотиться и выиграть следующую игру», — цитирует Назарова официальный сайт «Нефтехимика».