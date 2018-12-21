Яндач: «Магнитка» решила исход матча, забив три гола за две минуты

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями после победы (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

«Исход матча мы решили во втором периоде, когда в течение двух минут забили три гола. Мы хорошо играли как в большинстве, так и в меньшинстве. А в третьем периоде контролировали ход матча. Очень рады, что победили», — цитирует Яндача официальный сайт «Нефтехимика».

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Хозяева дважды выходили вперёд благодаря Эмилю Галимову и Йоонасу Няттинену. Гости неизменно отыгрывались благодаря точным броскам Ивана Верещагина и Андрея Чибисова. А на 36-й минуте «сталеварам» удалось отличиться ещё дважды — с интервалом в 12 секунд успех праздновали Виктор Антипин и Ииро Пакаринен.