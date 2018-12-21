Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Алавес». 21 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Яндач: «Магнитка» решила исход матча, забив три гола за две минуты

Яндач: «Магнитка» решила исход матча, забив три гола за две минуты
Хоккей / КХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями после победы (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

«Исход матча мы решили во втором периоде, когда в течение двух минут забили три гола. Мы хорошо играли как в большинстве, так и в меньшинстве. А в третьем периоде контролировали ход матча. Очень рады, что победили», — цитирует Яндача официальный сайт «Нефтехимика».

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Хозяева дважды выходили вперёд благодаря Эмилю Галимову и Йоонасу Няттинену. Гости неизменно отыгрывались благодаря точным броскам Ивана Верещагина и Андрея Чибисова. А на 36-й минуте «сталеварам» удалось отличиться ещё дважды — с интервалом в 12 секунд успех праздновали Виктор Антипин и Ииро Пакаринен.

Назаров: игра шла по плану «Нефтехимика», ничто не предвещало беды
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент