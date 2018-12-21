Немировски — об 1:5: подобного никто не ожидал, таких игр дома больше не будет

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Хотел бы извиниться за такую игру перед болельщиками. Очень плохо сыграли сегодня, этого никто не ожидал. Обещаю, что таких игр дома больше не будет. В третьем периоде сыграли получше, но в целом очень недоволен командой», — цитирует Немировски официальный сайт «Торпедо».

Гости вели со счётом 3:0 после двух периодов — отличились легионеры команды Дэн Секстон, Стефан Да Коста и Франсис Паре. В заключительной трети защитник хозяев Михаил Орлов отквитал одну шайбу, однако последнее слово в матче осталось за «Автомобилистом». Нападающий Евгений Чесалин оформил дубль, уложившись в 97 секунд.