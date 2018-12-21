Мартемьянов: после пропущенного гола «Автомобилист» сбился на анархию

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями после победы (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».

«Хотелось бы поздравить хоккейных болельщиков с наступающим Новым годом. Что касается матча, сегодня команда практически на сто процентов выполнила игровое задание. Хотел бы отметить действия вратарей, в том числе торпедовского, он хоть и пропустил пять, но до последнего держал свою команду в игре.

Немного не удовлетворил пропущенный гол и игра после него: сбились на анархичные действия. Но молодцы, смогли поймать соперника на контратаках и забить еще, когда команде «Торпедо» ничего не оставалось, кроме как идти вперёд. Очень основательно готовились к матчу, сегодня команда была на ходу морально и физически и одержала хорошую победу», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Торпедо».