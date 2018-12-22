Ткачёв: никакого обмена не планируется, продолжаю работать в «Салавате»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв рассказал о нынешних проблемах уфимской команды.

«Что происходит у «Салавата» с реализацией? Трудно сказать. Наверное, нам нужно просто где-то расслабиться, более хладнокровно решать моменты и показывать свою лучшую игру. Возможностей для взятия ворот у нас много. И у меня в том числе. Но всё это надо использовать.

В команде все понимают, что сейчас надо собираться и показывать свой лучший хоккей. Тот, в который мы играли в начале сезона. Бывают периоды, когда не идут голы и игра. Надо просто это перебороть.

1 гол в 33 матчах? Не хочу списывать всё на игровое время. У меня есть моменты — их нужно реализовывать. Тогда всё будет нормально. У всех бывает голевая засуха, её надо пройти. Один раз забросить шайбу, и дальше голы будут даваться легче. Может быть, раскрепощусь в каких-то моментах — надо просто обрести уверенность.

Обмен? Нет, никакого обмена не планируется. Продолжаю работать в «Салавате», — приводят слова Ткачёва «Известия».

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ткачёв принял участие в 33 встречах, набрав 11 (1+10) очков при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 14 с половиной минут за матч.