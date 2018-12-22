Арзамасцев: иногда игроки «Салавата» действуют спустя рукава

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев рассказал о нынешних проблемах уфимской команды, а также оценил работу главного тренера Николая Цулыгина.

«Никакого напряжения нет. Надо дальше выходить на лёд, усердно тренироваться и играть. Всё придет через работу и терпение. От того, что кто-то станет опускать руки, лучше не будет никому. Надо готовиться к каждому матчу и делать то, что от нас требуют тренеры. Рано или поздно это даст какой-то результат.

Имеют ли нынешние проблемы «Салавата» схожий характер с прошлогодними проблемами при Вестерлунде? Если честно, я уже не помню, как было в прошлом году. Но часто бывают такие периоды, которые надо преодолеть, перетерпеть, переработать. По-другому никак. Унывать нет смысла.

Понимает ли команда требования Цулыгина? Мы все понимаем. Цулыгин и его помощники до нас всё грамотно доводят. Но на лёд выходим играть мы, а не тренеры. Поэтому с нас надо больше спрашивать, почему мы не выполняем то, что нам говорят. В какие-то моменты действуем спустя рукава: надо больше прислушиваться к тренерам и выполнять их требования. Иначе никак», — приводят слова Арзамасцева «Известия».