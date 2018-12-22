Ткачёв: не скажу, что визит в военкомат как-то отвлёк меня от хоккея

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв рассказал о решении вопроса с омским военкоматом.

«Ничего страшного в истории с военкоматом не произошло. Нормально всё, в рабочем режиме. Не скажу, что этот эпизод как-то отвлёк меня от хоккея. Нужно в любых обстоятельствах выходить на лёд и показывать свою лучшую игру.

История с повесткой? Меня просто объявили в розыск. В прямом смысле. Я давно не был в Омске — видимо, меня потерял местный военкомат. В итоге вышли на связь со мной и сказали, что я должен появиться у них. Приехал, показался, прошёл медобследование — и всё», — приводят слова Ткачёва «Известия».

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ткачёв принял участие в 33 встречах, набрав 11 (1+10) очков при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 14 с половиной минут за матч.