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Судьи не засчитали шайбу Кузнецова, которая побывала за линией ворот

Судьи не засчитали шайбу Кузнецова, которая побывала за линией ворот
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз» (завершился второй период, счёт — 1:0 в пользу хозяев).

На 29-й минуте встречи судьи воспользовались правом на видеопросмотр. Причиной тому стал эпизод с участием форварда «столичных» Евгения Кузнецова, который в ближнем бою пытался переиграть Картера Хаттона. После совещания арбитры решили, что шайба не пересекла линию ворот.

В ходе матча пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала фотографию эпизода в «Твиттере», выразив несогласие с решением бригады арбитров.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Кузнецов принял участие в 27 встречах, набрав 31 (7+24) очко.

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