4 очка Холла принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Оттавой Сенаторз» — 5:2.

Хозяева уже к 26-й минуте встречи повели со счётом 4:1, а до второго перерыва команды провели по ещё одной результативной атаке. У «сенаторов» дубль оформил Мэтт Дюшейн, в составе победителей дубль на счету Тейлора Холла, ещё по голу забили Павел Заха, Кайл Палмьери и Нико Хишир.

В активе Холла ещё две результативные передачи. Три очка набрал Палмьери (1+2). Егор Яковлев вновь не принимал участия во встрече.

«Дьяволы» прервали серию из трёх поражений, но всё равно остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком. «Оттава» (34) – 12-я.