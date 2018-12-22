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4 очка Холла принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»

4 очка Холла принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Оттавой Сенаторз» — 5:2.

Хозяева уже к 26-й минуте встречи повели со счётом 4:1, а до второго перерыва команды провели по ещё одной результативной атаке. У «сенаторов» дубль оформил Мэтт Дюшейн, в составе победителей дубль на счету Тейлора Холла, ещё по голу забили Павел Заха, Кайл Палмьери и Нико Хишир.

В активе Холла ещё две результативные передачи. Три очка набрал Палмьери (1+2). Егор Яковлев вновь не принимал участия во встрече.

«Дьяволы» прервали серию из трёх поражений, но всё равно остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком. «Оттава» (34) – 12-я.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
5:2
2:0, 3:2, 0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Заха (Бойл) – 02:03 (4x5), 2:0 – Палмьери (Холл, Хишир) – 10:54 (5x5), 2:1 – Дюшейн (Стоун, Шабо) – 22:20 (5x4), 3:1 – Холл (Палмьери) – 24:07 (5x4), 4:1 – Холл (Палмьери) – 25:19 (5x5), 4:2 – Дюшейн (Райан, Ярош) – 31:53 (5x5), 5:2 – Хишир (Холл, Батчер) – 38:58 (5x5)
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