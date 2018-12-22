Сборная Канады U20 обыграла словаков в контрольном матче, Гласс набрал три очка

Молодёжная сборная Канады победила Словакию в контрольном матче в рамках подготовки к стартующему 26 декабря в Ванкувере чемпионату мира 2019 года. Встреча, проходившая в Виктории, завершилась со счётом 6:1 (4:0, 1:0, 1:1) в пользу канадцев.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Главным героем встречи стал нападающий Коди Гласс, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Также заброшенными шайбами в составе канадцев отметились Максим Комтуа, Джек Студничка, Ник Судзуки, Шейн Бауэрс и Тай Смит. Гол престижа в составе словаков на свой счёт записал Патрик Гренорчак.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.