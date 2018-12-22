Кузнецов: Холтби — бог, всегда спасает наши задницы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, как команда оформила победный гол в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1). Россиянин отметился результативной передачей, а автором решающего гола стал форвард Том Уилсон.



«Перед голом Уилсона я ждал передачу от Орлова, но он решил сыграть через заброс, хотя я такое не очень люблю. Но когда вратарь выходит из ворот, чтобы сыграть в шайбу, надо туда идти в надежде на его ошибку. Все трое наших нападающих набрали скорость, поэтому легче было идти в прессинг. Мы забили важный гол и набрали важные очки».



Также россиянин прокомментировал сейв голкипера «столичных» Брэйдена Холтби.



«Он бог, всегда спасает наши задницы», — приводит слова Кузнецова корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

Посмотреть видео сейва Холтби, выскочившего из ворот к синей линии, можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.