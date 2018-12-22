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Кузнецов: Холтби — бог, всегда спасает наши задницы

Кузнецов: Холтби — бог, всегда спасает наши задницы
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, как команда оформила победный гол в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1). Россиянин отметился результативной передачей, а автором решающего гола стал форвард Том Уилсон.

«Перед голом Уилсона я ждал передачу от Орлова, но он решил сыграть через заброс, хотя я такое не очень люблю. Но когда вратарь выходит из ворот, чтобы сыграть в шайбу, надо туда идти в надежде на его ошибку. Все трое наших нападающих набрали скорость, поэтому легче было идти в прессинг. Мы забили важный гол и набрали важные очки».

Также россиянин прокомментировал сейв голкипера «столичных» Брэйдена Холтби.

«Он бог, всегда спасает наши задницы», — приводит слова Кузнецова корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

Посмотреть видео сейва Холтби, выскочившего из ворот к синей линии, можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Судьи не засчитали шайбу Кузнецова, которая побывала за линией ворот
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