Защитник Ватанен невероятным образом спас «Нью-Джерси» от гола

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанен отметился невероятным спасением в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (5:2).



В начале второго периода при счёте 3:1 в пользу «дьяволов» финский хоккеист спас команду от неминуемого гола. Защитник отразил клюшкой шайбу, которую в пустые ворота отправлял нападающий канадского клуба Брэди Ткачук. Ватанену помог форвард Нико Хишир, распластавшийся на льду и не позволивший снаряду пересечь линию ворот.



«Дьяволы» организовали стремительную контратаку, в результате которой Тейлор Холл отличился точным броском с передачи Кайла Палмьери.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouТube.

«Дьяволы» прервали серию из трёх поражений, но всё равно остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. «Оттава» (34) – 12-я.