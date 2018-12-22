Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём сайте объявила имена троих лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.



Первой звездой дня признан нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл. В матче с «Оттавой Сенаторз» (5:2) действующий обладатель «Харт Трофи» записал на свой счёт две заброшенные шайбы и две результативные передачи. Для канадца это вторая игра в сезоне, в которой ему удалось набрать четыре очка.



Второй звездой назван голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби. Он отразил 36 бросков из 37 в домашней игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1).

Замкнул тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня нападающий «Оттавы» Мэтт Дюшейн. Канадский хоккеист забросил две шайбы и нанёс пять бросков в игре с «Нью-Джерси» (2:5).