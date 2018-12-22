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Андрей Назаров вошёл в совет директоров «Нефтехимика»

Андрей Назаров вошёл в совет директоров «Нефтехимика»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров сообщил, что вошёл в совет директоров клуба.

«Перед матчем с «Магниткой» в Нижнекамске состоялось специальное заседание, на котором был утвержден Устав ООО «ХК «Нефтехимик» и впервые выбран совет директоров клуба. Благодарен за то, что вместе с руководителями ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азатом Шаукатовичем Бикмурзиным, Тимуром Альбертовичем Шигабутдиновым, Игорем Викторовичем Ларионовым, а также директором клуба Раилем Рафисовичем Якуповым я был избран в совет директоров клуба. Это большая честь и высокое доверие.

Впервые в истории нашего клубного хоккея главный тренер вошёл в совет директоров, создан прецедент. И он позволит «Нефтехимику» уделить особое внимание развитию молодых хоккеистов из системы клуба. Понятно, когда над тренерским штабом не висит дамоклов меч результата, появляется дополнительная возможность предоставлять шанс молодым ребятам», — приводит слова Назарова Russia-Hockey.

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