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«Сибирь» — «Адмирал»: стали известны составы команд

«Сибирь» — «Адмирал»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Игра состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 13:30 мск.

«Сибирь»:

Крисков (Тейлор);
Логинов — Алексеев, Принс — Пельтола — Михайлов;
Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;
Лукин — Климонтов, Карон — Комаров — Шаров;
Воробей, Первушин — Романцев — Зырянов, Пешехонов.

«Адмирал»:

Красоткин (Серебряков);
Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кубат — Таталин, Феоктистов — Коньков — Бутузов;
Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;
Козловский — Мищенко, Яковлев — Королёв.

«Сибирь» выиграла четыре из последних пяти матчей регулярного чемпионата, «Адмирал» потерпел три поражения подряд.

«Друзья говорили мне: «Ты безумец, что едешь в Сибирь, будь осторожен»
У американца было предложение из НХЛ, но он выбрал Новосибирск.
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