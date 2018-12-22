«Сибирь» и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Игра состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 13:30 мск.
«Сибирь»:
Крисков (Тейлор);
Логинов — Алексеев, Принс — Пельтола — Михайлов;
Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;
Лукин — Климонтов, Карон — Комаров — Шаров;
Воробей, Первушин — Романцев — Зырянов, Пешехонов.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кубат — Таталин, Феоктистов — Коньков — Бутузов;
Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;
Козловский — Мищенко, Яковлев — Королёв.
«Сибирь» выиграла четыре из последних пяти матчей регулярного чемпионата, «Адмирал» потерпел три поражения подряд.
«Сибирь» — «Адмирал»: стали известны составы команд