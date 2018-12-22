«Сибирь» — «Адмирал»: стали известны составы команд

«Сибирь» и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Игра состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 13:30 мск.



«Сибирь»:



Крисков (Тейлор);

Логинов — Алексеев, Принс — Пельтола — Михайлов;

Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;

Лукин — Климонтов, Карон — Комаров — Шаров;

Воробей, Первушин — Романцев — Зырянов, Пешехонов.



«Адмирал»:



Красоткин (Серебряков);

Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Кубат — Таталин, Феоктистов — Коньков — Бутузов;

Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;

Козловский — Мищенко, Яковлев — Королёв.



«Сибирь» выиграла четыре из последних пяти матчей регулярного чемпионата, «Адмирал» потерпел три поражения подряд.

«Друзья говорили мне: «Ты безумец, что едешь в Сибирь, будь осторожен» У американца было предложение из НХЛ, но он выбрал Новосибирск.