Михаил Анисин отметился дублем в дебютной игре за румынскую «Чиксереду»

Нападающий Михаил Анисин провёл дебютный матч в составе клуба «Чиксереда». В игре Кубка Румынии с командой «Георгени» (5:1) российский форвард отметился двумя результативными бросками.



Анисин пополнил ряды румынского клуба 7 декабря. Он заменил в команде Алексея Михнова, покинувшего команду ради перехода в «Северсталь».



Обладатель Кубка Гагарина 2012 года в составе бело-голубых вернулся в московское «Динамо» летом 2017 года. В одном из контрольных матчей предсезонного сбора нападающий получил тяжёлую травму, после которой восстанавливался больше трёх месяцев. За 11 игр, проведённых в минувшем сезоне КХЛ, Михаил набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-5». Зимой 2018 года «Динамо» расторгло контракт с Анисиным.

Михаил Анисин продолжит карьеру в румынской «Чиксереде»