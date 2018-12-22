Борщевский: «Амур» выкладывался полностью, но нужно было забивать

Главный тренер хабаровского «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (0:2).



«Сегодня была очень тяжёлая игра. „Амур“ прилетел домой после тяжёлого выезда, но ребята всё равно полностью отдавались на льду, играли с высокой самоотдачей. Отдавали все силы, но игра была до гола, и мы забить не сумели. „Динамо“ свой шанс не упустило.



В первом периоде у нас были хорошие моменты, но если ты не забиваешь, выиграть сложно. Выкладывались, подчеркну, полностью, где-то „Амуру“ сегодня не повезло.



Травмированные? Кондратьев тренируется индивидуально, возможно, начнёт играть после Нового года. По Коларжу даже не берусь говорить, всё серьёзно, выбыл чуть ли не на шесть недель», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Динамо» обыграло «Амур» и продлило победную серию до четырёх матчей