Радимов — об игре СКА — ЦСКА: между собой сыграет сборная России

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча между СКА и ЦСКА на «Газпром-Арене».



«Когда собирается столько народу, да еще и на такой арене — это просто замечательно. А СКА — ЦСКА это всегда интересно. Помимо «армейского дерби», сейчас это еще и матч, когда, по сути, сборная России будет играть друг против друга. Конечно, есть еще «Магнитка» и «Ак Барс», но, по крайней мере, на Западе СКА и ЦСКА — самые сильные команды.



Не забуду, как 8-9 летним мальчишкой пошел на матч СКА — ЦСКА с товарищем в СКК на проспекте Гагарина. Это были еще советские времена, начало 80-х. Не знаю, почему играли там, а не в «Юбилейном», но народу тоже много пришло. Нам достались не самые лучшие места за воротами. А СКА в итоге проиграл то ли 1:10, то ли 1:11.



На классику Россия — Финляндия на «Газпром Арене» ходил, но, если честно, было не очень интересно с той точки зрения, что финны какие-то «плюшевые» приехали. В итоге россияне им без особой борьбы пять шайб накидали. Если выбирать игру и зрителей на трибунах, то последние в прошлый раз победили. Атмосфера замечательной была. За сборную у нас всегда и везде здорово болеют. Но на СКА — ЦСКА она, уверен, будет ничуть не хуже», — цитирует Радимова «Матч ТВ».



СКА в погоне за ЦСКА. Как закончат год клубы Запада? В таблице конференции ничего не изменится, но возникнет небывалая плотность.