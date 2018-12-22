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«Сибирь» уступила «Адмиралу» на домашнем льду

«Сибирь» уступила «Адмиралу» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение со счётом 1:4 в матче с «Адмиралом» из Владивостока. Подопечные Сергея Светлова прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.

В первом периоде команда гостей обеспечила себе преимущество в две шайбы — точными бросками отметились Никита Феоктистов и Константин Глазачев. В следущие 20 минут соперники обменялись голами, авторами которых стали Николай Демидов и Денис Вихарев. На 55-й минуте точку в матче поставил заброшенной шайбой Сергей Коньков.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Феоктистов (Кубат, Воронин) – 06:12 (5x5), 0:2 – Глазачев (Вихарев, Стрельцов) – 19:05 (5x5), 1:2 – Демидов – 24:26 (4x5), 1:3 – Вихарев (Дьяков) – 39:21 (5x4), 1:4 – Коньков (Феоктистов) – 54:55 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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