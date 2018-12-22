«Сибирь» уступила «Адмиралу» на домашнем льду

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение со счётом 1:4 в матче с «Адмиралом» из Владивостока. Подопечные Сергея Светлова прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.



В первом периоде команда гостей обеспечила себе преимущество в две шайбы — точными бросками отметились Никита Феоктистов и Константин Глазачев. В следущие 20 минут соперники обменялись голами, авторами которых стали Николай Демидов и Денис Вихарев. На 55-й минуте точку в матче поставил заброшенной шайбой Сергей Коньков.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.