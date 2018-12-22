СКА — ЦСКА: стали известны составы команд на «Хоккейную классику»

Стали известны составы петербургского СКА и московского ЦСКА на матч «Хоккейной классики» в Санкт-Петербурге, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В состав СКА вернулся Максим Карпов, не вошёл в заявку форвард Наиль Якупов.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Зуб — Белов, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Гавриков — Херсли, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Хафизуллин — Земчёнок, Гусев — Прохоркин — Карпов;

Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Коскиранта.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Марченко, Слепышев — Андронов — Хансен;

Пашнин — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;

Чмыхов — Голощапов, Скотт — Светлаков — Карнаухов.