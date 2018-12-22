Стали известны составы петербургского СКА и московского ЦСКА на матч «Хоккейной классики» в Санкт-Петербурге, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В состав СКА вернулся Максим Карпов, не вошёл в заявку форвард Наиль Якупов.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Зуб — Белов, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Гавриков — Херсли, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Хафизуллин — Земчёнок, Гусев — Прохоркин — Карпов;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Коскиранта.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Марченко, Слепышев — Андронов — Хансен;
Пашнин — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;
Чмыхов — Голощапов, Скотт — Светлаков — Карнаухов.
СКА — ЦСКА: стали известны составы команд на «Хоккейную классику»