Стали известны составы омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива» на матч Континентальной хоккейной лиги в Балашихе, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Медведев — Франсон, Шумаков — Деарне — Стольберг;
Березин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;
Пивцакин, Фисенко — Стась — Галимов, Манукян.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Контиола — Козун;
Елесин — Кронвалль, Е. Аверин — Коротков — Санников;
Афанасьев — Осипов, Апальков — Алексеев — Картаев;
Н. Аверин — Черепанов, Фатеев — Иванов — Беляев.
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«Авангард» — «Локомотив»: стали известны составы команд