«Авангард» — «Локомотив»: стали известны составы команд

Стали известны составы омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива» на матч Континентальной хоккейной лиги в Балашихе, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Медведев — Франсон, Шумаков — Деарне — Стольберг;

Березин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;

Пивцакин, Фисенко — Стась — Галимов, Манукян.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Контиола — Козун;

Елесин — Кронвалль, Е. Аверин — Коротков — Санников;

Афанасьев — Осипов, Апальков — Алексеев — Картаев;

Н. Аверин — Черепанов, Фатеев — Иванов — Беляев.



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