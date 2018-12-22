Пельтола: сегодня «Адмирал» был просто лучше «Сибири», мы проигрывали борьбу

Капитан новосибирской «Сибири» Юкка Пельтола прокомментировал проигрыш в домашнем матче с «Адмиралом» (1:4).



«Сегодня мы были недостаточно голодны. Проигрывали борьбу за шайбу, уступали в единоборствах. «Адмиралу» надо отдать должное, соперник был хорош, а мы не могли их переиграть. Дальневосточники хорошо начали, смогли найти свободные зоны в нашей обороне и доставить шайбу к воротам Красикова. Нам нужно было быть лучше сегодня, но мы не смогли этого сделать. Тем не менее это только одна игра — движемся дальше.



Почему «Сибирь» удачно играет с фаворитами и неудачно — с соседями по таблице? Турнирная таблица далеко не всегда даёт точное представление о состоянии команды. Все соперники борются, никто не отдаёт очки просто так. Всё решается в конкретный день и конкретный момент. Сегодня «Адмирал» был просто лучше. А нам нужно быть готовым к любому оппоненту.



Трудно ли играть без Брюле? У нас хороший костяк команды, все хоккеисты хорошего уровня. Как исправить ситуацию в следующей игре? С помощью мелких вещей, которые очень важны в хоккее. Нужно стремиться выигрывать микроматчи, единоборства, больше бросать, создавать движение на чужом пятачке. Где-то могут помочь «мусорные» голы, случайный отскок. Если всё будем делать правильно, то вернёмся на победный путь», — сказал Пельтола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» уступила «Адмиралу» на домашнем льду