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«Спартак» — «Сочи»: участие в символическом вбрасывании принял Епанчинцев

«Спартак» — «Сочи»: участие в символическом вбрасывании принял Епанчинцев
Хоккей / КХЛ

Символическое вбрасывание перед матчем московского «Спартака» и хоккейного клуба «Сочи» провели ветераны красно-белой команды. Участие в церемонии также принял Вадим Епанчинцев, на старте этого сезона уволенный с поста главного тренера московского клуба.

Епанчинцев возглавил «Спартак» перед сезоном-2017/18, под его руководством красно-белые впервые с 2011 года пробились в плей-офф КХЛ, но в первом раунде Кубка Гагарина проиграли ЦСКА со счётом 0-4 в серии.

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