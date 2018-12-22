«Спартак» — «Сочи»: участие в символическом вбрасывании принял Епанчинцев

Символическое вбрасывание перед матчем московского «Спартака» и хоккейного клуба «Сочи» провели ветераны красно-белой команды. Участие в церемонии также принял Вадим Епанчинцев, на старте этого сезона уволенный с поста главного тренера московского клуба.



Епанчинцев возглавил «Спартак» перед сезоном-2017/18, под его руководством красно-белые впервые с 2011 года пробились в плей-офф КХЛ, но в первом раунде Кубка Гагарина проиграли ЦСКА со счётом 0-4 в серии.