Разин: если по кирпичику шажками вверх пойти, пальчик развернуть — всё будет

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3).



«Поздравляю «Салават Юлаев» с победой. По нашей игре если сказать, последние пять игр, все поражения, одно из них с «Йокеритом» дома, четыре на выезде с хорошими командами, все примерно по одному сценарию, хорошие игры, могли зацепиться. К сожалению, за хорошие игры очки не дают. Сегодня большой позитив в том, что две забили в большинстве, а до этого за восемь игр был один гол. Поэтому если по кирпичику шажками вверх пойти, пальчик развернуть на себя, как говорит один великий тренер, всё будет. Надо от дна оттолкнуться, чтобы всплыть потом», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»