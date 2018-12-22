Михнов: в чемпионате Румынии уровень слабоват, но там был хороший вариант

Нападающий «Северстали» Алексей Михнов поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3).



«Тяжелая игра, бьёмся, третьи периоды пока не получаются. Силы есть, это с психологией связано, скорее всего, надо больше работать, перебороть себя, и тогда это пройдёт.



Чемпионат Румынии? Уровень турнира слабоват, конечно. Получилось так, что там был хороший вариант, потому что в других клубах предлагали контракт до конца года, а там при появлении интереса в КХЛ отпустили бы спокойно. Потихоньку через игры набираю форму.



Цели на конец сезона? Мы всё равно бьёмся в каждом матче, сегодня проиграли в одну шайбу, в самом конце получили пару шайб в свои ворота. Бьёмся, стараемся, задача на каждую оставшуюся игру — выходить и играть только на победу. Вроде ведём в счете, но, как уже сказал раньше, дело в психологии. Перед тем как пропустить третью шайбу, у нас было два хороших момента, но не забили и проиграли из-за этого», — передаёт слова Михнова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.