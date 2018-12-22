Семёнов: у «Салавата» сейчас такая полоса, игра идёт то вверх, то вниз

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (3:2).



«Тяжело начали, потом собрались. Делали то, что наигрывали на тренировках, всё начало получаться. Так что надо больше бросать, больше закрывать вратаря. Долго не могли выйти вперёд? У нас сейчас такая полоса, что наша игра идёт то вверх, то вниз. Нам нужны дисциплина и правильная игра, которую мы показывали в начале сезона. Надеюсь, эта игра будет хорошим толчком к движению наверх.



Серия матчей через день? Силы хватит, конечно. Мы и до этого играли 9 матчей через день, понимаем, как это проходить, всё будет нормально», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»