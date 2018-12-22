СКА — ЦСКА: мощный бой Карнаухова с Тихоновым закончился приёмом в стиле ММА

СКА принимает ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит на футбольном стадионе «Газпром Арена».

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Во втором периоде нападающий питерских «армейцев» Виктор Тихонов сошёлся в кулачном бою с форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым. Продолжительный поединок порадовал зрителей и завершился борцовским приёмом в исполнении игрока московского клуба, уложившего соперника на лёд. После драки Тихонов начал заводить болельщиков, собравшихся на трибунах. По итогам поединка каждый из хоккеистов получил по пять штрафных минут.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



ЦСКА в середине второго игрового отрезка выигрывает со счётом 3:0. Ворота питерского клуба поразили Линдей Вей, Карнаухов и Кирилл Капризов.