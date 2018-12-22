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«Йокерит» — «Динамо» Р: Оливер Лауридсен подрался с Колтоном Гиллисом

«Йокерит» — «Динамо» Р: Оливер Лауридсен подрался с Колтоном Гиллисом
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» встречается с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Хельсинки.

Уже на первых минутах игры защитник финского клуба Оливер Лауридсен организовал драку с нападающим рижан Колтоном Гиллисом. По итогам кулачного поединка оба хоккеиста заработали по пять штрафных минут.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После двух периодов счёт в матче — 2:2.

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