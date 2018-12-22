«Армейское» дерби на «Газпром Арене» вошло в топ-10 самых посещаемых игр в мире

Матч петербургского СКА с московским ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арена» посетили 67 770 зрителей. Эта игра стала самой посещаемой в истории европейского клубного хоккея. Кроме того, матч попал в десятку самых посещаемых игр в мире.

1—2. «Вулверинз» — «Спартанс» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 11.12.2010)

«Детройт» — «Торонто» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 01.01.2014)

3. США – Германия – 77 803 («Фельтинс-Арена», 7.05.2010)

4. «Спартанс» — «Вулверинз» — 74 554 («Спартан Стэдиум», 06.10.2001)

5. Россия — Финляндия — 71 381 («Газпром-Арена», 16.12.2018)

6. «Баффало» — «Питтсбург» — 71 217 («Ральф Уилсон Стэдиум», 01.01.2008)

7. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 70 205 («Левайс Стэдиум», 21.02.2015)

8. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 68 111 («Хайнц Филд», 01.01.2011)

9. СКА — ЦСКА – 67 770 («Газпром Арена», 22.12.2018)

10. «Питтсбург» — «Филадельфия» — 67 318 («Хайнц Филд», 25.02.2017).