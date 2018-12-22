«Спартак» обыграл в овертайме «Сочи»

«Спартак» встречался с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу красно-белых.



Первый период оказался безголевым, а счёт был открыт на 39-й минуте благодаря точному броску Мартиньша Карсумса. Черноморский клуб восстановил паритет в третьем периоде благодаря голу Шона Коллинза, на что московская команда ответила точным броском Андрея Кутейкина. «Леопарды» во второй раз сравняли счёт после того, как Зият Пайгин реализовал большинство. Основное время встречи не выявило победителя, и судьба противостояния решилась в овертайме. Победу хозяевам принёс Бен Максвелл.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.