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«Спартак» обыграл в овертайме «Сочи»

«Спартак» обыграл в овертайме «Сочи»
Хоккей / КХЛ

«Спартак» встречался с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу красно-белых.

Первый период оказался безголевым, а счёт был открыт на 39-й минуте благодаря точному броску Мартиньша Карсумса. Черноморский клуб восстановил паритет в третьем периоде благодаря голу Шона Коллинза, на что московская команда ответила точным броском Андрея Кутейкина. «Леопарды» во второй раз сравняли счёт после того, как Зият Пайгин реализовал большинство. Основное время встречи не выявило победителя, и судьба противостояния решилась в овертайме. Победу хозяевам принёс Бен Максвелл.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
3:2
0:0, 1:0, 1:2, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Карсумс – 38:28 (5x5), 1:1 – Коллинз (Йокипакка, Бакош) – 47:15 (5x5), 2:1 – Кутейкин – 50:36 (5x5), 2:2 – Пайгин – 53:35 (5x4), 3:2 – Максвелл – 63:49 (3x3)
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