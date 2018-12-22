«Авангард» уступил «Локомотиву» и прервал серию из трёх побед

«Локомотив» обыграл «Авангард» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Балашихе.



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Подопечные Дмитрия Квартальнова забросили две шайбы в первом периоде. Счёт открыл Георгий Иванов, а затем преимущество «железнодорожников» укрепил Даниил Апальков. 20-летний вратарь гостей Илья Коновалов записал на свой счёт шат-аут.



«Авангард» прервал серию из трёх победных результатов, а «Локомотив» одержал вторую победу подряд. 24 декабря ярославцы встретятся на выезде с «Салаватом Юлаевым», омский клуб в этот же день примет в Балашихе «Сибирь».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.