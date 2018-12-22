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«Авангард» уступил «Локомотиву» и прервал серию из трёх побед

«Авангард» уступил «Локомотиву» и прервал серию из трёх побед
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» обыграл «Авангард» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Балашихе.

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Подопечные Дмитрия Квартальнова забросили две шайбы в первом периоде. Счёт открыл Георгий Иванов, а затем преимущество «железнодорожников» укрепил Даниил Апальков. 20-летний вратарь гостей Илья Коновалов записал на свой счёт шат-аут.

«Авангард» прервал серию из трёх победных результатов, а «Локомотив» одержал вторую победу подряд. 24 декабря ярославцы встретятся на выезде с «Салаватом Юлаевым», омский клуб в этот же день примет в Балашихе «Сибирь».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
0:2
0:2, 0:0, 0:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Иванов (Беляев, Фатеев) – 09:59 (5x5), 0:2 – Апальков (Алексеев) – 16:09 (5x5)
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