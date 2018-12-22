ЦСКА обыграл СКА в матче, который прошёл на футбольном стадионе

ЦСКА обыграл СКА со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена».



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Московские «армейцы» открыли счёт в первом периоде стараниями Линдена Вея. В начале второго игрового отрезка Павел Карнаухов укрепил преимущество гостей, а чуть позже он принял участие в драке с Виктором Тихоновым. ЦСКА забросил третью шайбу в середине второго периода после того, как Кирилл Капризов воспользовался передачей Михаила Григоренко. На 58-й минуте Никита Гусев сократил отставание, реализовав численное преимущество. На последних секунда Янник Хансен установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота.



ЦСКА прервал серию из двух поражений, а команда Ильи Воробьёва проиграла во второй раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.