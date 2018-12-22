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ЦСКА обыграл СКА в матче, который прошёл на футбольном стадионе

ЦСКА обыграл СКА в матче, который прошёл на футбольном стадионе
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл СКА со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена».

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Московские «армейцы» открыли счёт в первом периоде стараниями Линдена Вея. В начале второго игрового отрезка Павел Карнаухов укрепил преимущество гостей, а чуть позже он принял участие в драке с Виктором Тихоновым. ЦСКА забросил третью шайбу в середине второго периода после того, как Кирилл Капризов воспользовался передачей Михаила Григоренко. На 58-й минуте Никита Гусев сократил отставание, реализовав численное преимущество. На последних секунда Янник Хансен установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота.

ЦСКА прервал серию из двух поражений, а команда Ильи Воробьёва проиграла во второй раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1:4
0:1, 0:2, 1:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Вей (Окулов) – 13:00 (5x5), 0:2 – Карнаухов (Светлаков) – 23:19 (5x5), 0:3 – Капризов (Вей, Григоренко) – 29:32 (4x4), 1:3 – Гусев (Прохоркин) – 57:43 (5x4), 1:4 – Хансен – 59:32 (en)
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