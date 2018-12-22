ЦСКА в четвёртый раз в сезоне победил в «армейском» дерби

ЦСКА обыграл СКА со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена».



Московский клуб в четвёртый раз в сезоне обыграл принципиального соперника по «армейскому» дерби. Оба матча в Москве закончились со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина, а в предыдущей игре в Санкт-Петербурге ЦСКА обыграл СКА со счётом 2:1 в серии буллитов.

Московские «армейцы» открыли счёт в первом периоде стараниями Линдена Вея. В начале второго игрового отрезка Павел Карнаухов укрепил преимущество гостей, а чуть позже он принял участие в драке с Виктором Тихоновым. ЦСКА забросил третью шайбу в середине второго периода после того, как Кирилл Капризов воспользовался передачей Михаила Григоренко. На 58-й минуте Никита Гусев сократил отставание, реализовав численное преимущество. На последних секунда Янник Хансен установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота.