Президент ЦСКА – о четвёртой в сезоне победе над СКА: все битвы впереди

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился эмоциями после победы в игре со СКА (4:1), которая прошла на футбольном стадионе «Газпром Арена».

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«Матч получился отличным! Мы играли на большом футбольном стадионе, всё очень необычно. Естественно, всё было красиво оформлено, на трибунах присутствовало много болельщиков. Много болельщиков ЦСКА приехало из Москвы, большое им спасибо, они молодцы. Питер сделал яркий праздник для поклонников хоккея, для народа России.



Приятно обыграть СКА четыре раз в сезоне? Цыплят по осени считают, так и в нашем случае. СКА – добротный конкурент, сильная команда. Но главная задача немного другая. Все всё понимают, СКА в том числе. Конечно, всегда приятно побеждать. Но сегодня мы выиграли, а позавчера, к примеру, проиграли. Всё планомерно, в каждом клубе всё по-своему. В ЦСКА нацелены и заточены на стратегию побед в конце сезона. Все битвы впереди», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.