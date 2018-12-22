Гусев: не ко мне вопрос, в чём СКА уступил ЦСКА

Нападающий СКА Никита Гусев поделился эмоциями после матча с ЦСКА (1:4), который прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



«Хороший матч. Соперник сыграл лучше, потому и выиграл. В чём лучше? Не ко мне вопрос. Все ребята старались, но они реализовали свои моменты, а мы нет. Вот итог.



Похожая атмосфера на игру сборной. Снова полный стадион. Но сегодня получилось хуже, чем тогда. Мне нравится играть на таких стадионах. Чем больше болельщиков, тем приятнее играть», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московский клуб в четвёртый раз в сезоне обыграл принципиального соперника по «армейскому» дерби. Оба матча в Москве закончились со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина, а в предыдущей игре в Санкт-Петербурге ЦСКА обыграл СКА со счётом 2:1 в серии буллитов.