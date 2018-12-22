Дацюк: ЦСКА играет лучше СКА, мы не реализовываем моменты

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о матче с ЦСКА (1:4), который прошёл на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.



«Никак не можем выиграть у ЦСКА, сегодня четвёртую встречу им проиграли. Чего не хватает? ЦСКА лучше играет, лучше подготовился. Мы не можем им забить необходимое количество голов, чтобы выиграть матч. Не реализовываем моменты. Сегодня у нас их было не так много.



Болельщикам могу пожелать, чтобы они так же поддерживали в хорошую и плохую погоду. Поздравляю пока не с Новым годом, а с наступающим Рождеством. Чтобы люди отметили праздник в кругу семьи, в тёплой атмосфере», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Московский клуб в четвёртый раз в сезоне обыграл принципиального соперника по «армейскому» дерби. Оба матча в Москве закончились со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина, а в предыдущей игре в Санкт-Петербурге ЦСКА обыграл СКА со счётом 2:1 в серии буллитов.