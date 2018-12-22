Григоренко: с Лепсом на разминке игра на Крестовском интереснее

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу в игре со СКА (4:1) на футбольном стадионе «Газпром Арена».



«Не стоит говорить, что СКА — наш клиент. Просто настраиваемся на серьёзного соперника. Знаем, что надо выигрывать такие принципиальные игры. Получается, что во всех матчах мы оказываемся чуть сильнее. Все игры — боевые, и они тоже имели шансы.



Игра на Крестовском завораживает даже во второй раз за неделю. На разминке Лепс выступал, даже поинтереснее. Шума побольше было. Мне понравилось. Вчера потренировались здесь, это тоже помогло.



Мы всегда стараемся играть от своих сильных качеств. Сегодня получалось играть агрессивно. Шалунов и Вей — два сильных игрока, в зависимости от того, кто из них в центре, меняется стиль нашего звена. Вей к тому же праворукий, немного разнообразнее с ним играть. У Макса бросок лучше. Я и свой бросок за ним подтянул», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Крах СКА при чумовом рекорде. Воробьёв проиграл Никитину всё 0-4 от ЦСКА в этом регулярном сезоне на глазах у 67 тыс.