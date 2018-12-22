Карнаухов — о драке с Тихоновым: мой приём не из арсенала Хабиба, так получилось

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов подвёл итоги матча со СКА (4:1), который прошёл на футбольном стадионе «Газпром Арена».

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«Мы не прощупывали игру в начале, сразу начали играть, первый период получился неплохим. А дальше всё пошло. Температура комфортная, холодно не было, лёд хороший. Всё идеально. Сегодня было много блокированных бросков, обе команды неплохо в обороне играют. СКА — наш клиент? Принципиальная игра, ЦСКА хотел выиграть, может, везение было на нашей стороне.



Нужно сказать спасибо лайнсменам, что не разняли меня и Тихонова? Они молодцы, сделали свою работу. Мы с Тихоновым решили подраться, ни к кому вопросов нет. Драка как драка, он меня спросил, я ответил: «Давай». Мой приём не из арсенала Хабиба, так получилось. Не обидно, что он сегодня болел за СКА. Хет-трик Горди Хоу на футбольной арене не получился. Что с ногой? Шайба попала, ничего страшного. Не видел, кто бросал.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Никто из участников прошлого матча на «Газпром Арене» особо не делился советами, я подходил к некоторым ребятам, спрашивал. Отзывы хорошие, говорили, что это незабываемо. Игроки сборной между собой не сцеплялись, так получилось, обычный, рабочий момент, ничего особенного.



Раскатка под Лепса? На самом деле это было особенно и классно. «Рюмка водки» нас не соблазнила. Забивать при 67 тысячах — это классно. Не задумываешься, что болеют не за тебя, это матч на всю память, одни положительные эмоции», — передает слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.