Никитин — о матче со СКА: такие игры стоят особняком

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со СКА (4:1), который вошёл в десятку самых посещаемых игр мира.



«Хорошую игру сыграли как по движению, так и по самоотдаче. Практически выполнили всё, что планировали перед игрой. Если допускали ошибки, то старались их исправить за счёт самоотдачи.



Приятно играть при такой атмосфере. Довольны победой. Такие матчи особняком стоят, тем более против серьёзного соперника. Кто-то уже играл за сборную на этом стадионе. Положительные эмоции от всего.



Первое звено? Вей и Шалунов — разные игроки. Смотрим, кто в какой форме находится, смотрим за состоянием Капризова. Мы готовимся к каждой игре отдельно, разбираем соперника. Линден и Максим — оба игроки высокого уровня, не стал бы их сравнивать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Крах СКА при чумовом рекорде. Воробьёв проиграл Никитину всё 0-4 от ЦСКА в этом регулярном сезоне на глазах у 67 тыс.