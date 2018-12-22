Тихонов — о бое с Карнауховым: может, Хабиб научит меня технике тейкдаунов

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился эмоциями после игры с ЦСКА (1:4).

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«Сегодня мой самый посещаемый хоккейный бой в карьере? Да, сто процентов. Думаю, такое тяжело будет повторить. Обычно я смотрю бои Хабиба, сегодня повезло — он посмотрел мой бой. Можно сказать, мечта сбылась. Когда мы выскакивали на лёд перед игрой, он всем ручки отбивал. А я только в последнюю секунду заметил, что это он, не ожидал его увидеть и отбить «пятёру». Это добавило эмоций, было здорово.



Надо у Хабиба спросить про технику тейкдаунов, это как раз его специальность. Может, научит меня. Когда я завёл трибуны после драки, по коже пошли мурашки. Хотелось завести наших ребят, трибуны. Когда слышишь такую реакцию, думаешь, что не зря скинул перчатки. Никогда не забуду этот момент», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.