Тихонов: при виде больших трибун стало тяжело дышать, ощущение, будто в Колизее

Нападающий СКА Виктор Тихонов подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (1:4), который прошёл на футбольном стадионе.



«Начали плохо, играли под диктовку ЦСКА, начались забросы, хотели их перебегать, перебить, отошли от своей игры. А вот уже в конце второго периода и в третьем начали двигаться, играть в пас, стали показывать свой хоккей. Появлялись моменты, удалось забить. Для нас это главный урок, что надо играть с самого начала.



Обидно ли проиграть все матча ЦСКА в «регулярке»? Самое хорошее, что плей-офф впереди. Будем готовиться, игра показала, что нам надо ещё работать, но время есть. Как только вышел из туннеля, стало трудно дышать от вида таких больших трибун. Ощущение, будто в Колизее. Поддержка была хорошей до самого конца. Конечно, счёт не в нашу пользу, но было шумно. Хорошо, что у нас такие болельщики.



Хотел бы участвовать в подобных матчах каждый год? Конечно, с удовольствием, и не один раз в год, хоть все матчи в году», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Крах СКА при чумовом рекорде. Воробьёв проиграл Никитину всё 0-4 от ЦСКА в этом регулярном сезоне на глазах у 67 тыс.