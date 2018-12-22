СКА — ЦСКА: Каблуков, Кетов, Тихонов и Коскиранта закончили матч с «-2»

ЦСКА обыграл СКА со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена». В составе ЦСКА точными бросками отметились Линден Вей, Павел Карнаухов, Кирилл Капризов и Янник Хансен, у СКА — Никита Гусев.



Нападающие Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Виктор Тихонов и Илья Каблуков закончили матч с показателем полезности «-2». Эти хоккеисты чаще всего выходили против ведущих звеньев ЦСКА.

Московский клуб в четвёртый раз в сезоне обыграл принципиального соперника по «армейскому» дерби. Оба матча в Москве закончились со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина, а в предыдущей игре в Санкт-Петербурге ЦСКА обыграл СКА со счётом 2:1 в серии буллитов.